بث مباشر مؤتمر أبل “Scary Fast” للإعلان عن أجهزة Mac الجديدة

في حدث استثنائي بليلة الهالوين تعقد شركة أبل مؤتمرها الافتراضي الذي يحمل شعار “سريع مخيف” للكشف عن منتجاتها الجديدة وذلك عبر منصاتها على الإنترنت، بعد أن امتلئت الأخبار بالتسريبات والتلميحات التي تشير إلى قدوم أجهزة Mac مبتكرة وقد يكون هناك جهاز iPad جديد في الأفق؛ حيث تتعهد “Apple” بتقديم تجربة مذهلة مرة أخرى، ولكن ما الذي يمكننا توقعه بالضبط في هذا الحدث؟! دعونا نستعد للغوص في عالم الحدث المثير ورؤية ما يخبئه لنا.

مشاهدة مؤتمر آبل بث مباشر

يُجرى الآن استعدادات مثيرة في شركة “Apple” لحدث يحمل عنوان “Scary Fast” تنطلق فاعلياته مع دقات الثانية صباح الثلاثاء الموافق الواحد والثلاثون من أكتوبر 2023 وذلك بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت المملكة السعودية، هذا الحدث الذي سبقه العديد من التوقعات حول المنتجات المُعلن عنها خلال انطلاقه بعد لحظات.

تفاصيل مؤتمر أبل

ظهرت العديد من المعلومات التي تُفيد تحديث موردي آبل لقاعدة البيانات التي استُخدمت في بطاريات بعض أجهزة MacBook لتصبح بتواريخ إصدار هذا العام 2023، بما في ذلك أحدث طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة و Magic Keyboard لجهاز Mac و iPad mini، إضافة لذلك من المتوقع أن يتم تحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وملحقات Magic Trackpad وMagic Mouse وMagic Keyboard لجهاز Mac بمنفذ شحن USB-C بدلاً من Lightning، هذا بجانب تحديث طرز أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة بشرائح M3 Max وM3 Pro.

بشكل عام سيكشف حدث آبل عن تحديث طراز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة و24 بوصة، وربما سيكون جهاز iPad mini جديد جزءًا من الحدث أيضًا.