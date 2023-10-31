اشتري بكل فلوسك فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في الأسواق

الأسعار الحالية للدواجن لا تعد مستقرة في تلك الفترة خاصةً وأن هناك مستويات ملحوظة من التغير السعري، ولذلك يبحث المستهلكون من مفضلي شراء اللحوم البيضاء عن السعر لحظة بلحظة حيث يمكن الاطلاع على التكلفة السعرية من خلال التقارير المحدثة من قبل البورصة والتي تستعرض بشكل مستمر التكلفة الشرائية لكل كيلو جرام من الدواجن مع عرض سعر التنفيذ وأسعار المزارع وبذلك يكون المستهلك على إطلاع كامل على الأسعار، وفيما يأتي تكلفة شراء الدواجن البيضاء والبلدي والحمراء وأهم السلع الاستهلاكية من أنواع الدواجن الأكثر طلبًا ومبيعًا في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

السعر الحالي للدجاج الأبيض يشير إلى استمرار استقرار الدواجن على أسعار تعد هي الأعلى منذ بداية تغير المؤشرات السعرية، وقد بلغ سعر شراء كيلو من الدواجن البيضاء في بعض الأسواق إلى 80 جنيه مصري، وفي أسواق أخرى في مصر السعر يسجل من 78 وحتى 79 جنيه مصري.

سعر البانيه والأوراك

يتوقع الاستمرارية على نفس الأسعار لشراء أجزاء الدواجن فقد وصل السعر لكيلو من البانيه إلى نحو 180 جنيه وفي بعض المناطق السعر يزيد حتى 190 جنيه مصري.

سعر الأوراك من 76 وحتى 82 جنيه مصري، وسعر الدبابيس يتوقع أن يسجل سعر للكيلو من 85 وحتى 90 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الساسو والأمهات

تستقر تكلفة وسعر شراء أنواع الدواجن الحمراء والأمهات لتصل لنفس المؤشرات السعرية والتكلفة المالية المرتفعة للكيلو، وقد سجل سعر الدجاج الساسو اليوم قيمة تقدر بنحو 92 جنيه وهو السعر الخاص بالبورصة المحلية والسعر المطبق في المزارع للكيلو، وتسجل الدواجن الأمهات سعر يصل إلى 61 جنيه مصري، وفي الأسواق المحلية والشعبية سعره من المتوقع أن يستقر على 70 جنيه مصري للكيلو جرام من لحومها.

أسعار الدواجن البلدي

من المعروف أن السلالة من الدواجن البلدي أسعارها هي الأعلى وذلك نتيجة لجودة لحومها وإقبال الكثيرين على شرائها، ويصل سعر الكيلو إلى نحو 110 جنيه مصري في البورصة وفي المزرعة وهو السعر المتوقع حتى يوم غد الثلاثاء، بينما ستسجل في الأسواق سعر يعادل 118 جنيه مصري.