خلاص بقى كله راجع متصيط وفرحان.. خبر في الـجون زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 600 جنيه تاني!!. 🙌وهتتصرف بدري اعرفها الحقيقة؟

زيادة المعاشات لشهر نوفمبر ماالحقيقة اقترب موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 ويسعى الجميع لمعرفة مواعيد الصرف كما انتشرت أخبار حول زيادة المعاشات هذا الشهر لكنها ليست مؤكدة حيث لم يتم نشرها في الجهات الرسمية لذلك يتساءل المستفيدين عن حقيقة هذه الزيادة وهل سيتم صرف المعاشات مع الزيادة المتوقعة أم لا، وفي هذا الموضوع سنوافيك بأهم التفاصيل حول هذا زيادة المعاشات وهل هو حقيقة أم لا كما نوضح آخر الأخبار بناءً على ما أقرته التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وهل ستُصرف المعاشات مبكراً أم لا.

حقيقة صرف المعاشات قبل موعدها

أوشك شهر أكتوبر على الانتهاء ومع انقضاؤه ينتظر المواطنين موعد صرف المعاشات حيث يبدأ صرفها بداية كل شهر، ومن المقرر أن يكون صرف المعاش هذا الشهر في موعده المحدد وهو الأول من كل شهر ويستمر صرفه لمدة 6 أيام، والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن تبكير موعد الصرف ويتوقع أن يكون صرفه بداية الشهر المقبل دون تبكير.

متى تُطبق المنحة الاستثنائية على المعاشات؟

أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تطبيقها في الشهر القادم أي ستكون في نوفمبر بأثر رجعي عن أكتوبر، وتقدر هذه المنحة بمبلغ 300 جنيه وهي زيادة يستفيد منها عدد كبير من المواطنين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات.

كما أشار في لقاء سابق له أن هذه المنحة ستصل إلى جميع مستفيدي المعاش دون استثناء، وقد أوضح أن مستفيدو المعاشات سيجدوا زيادة 600 جنيها مقسمة كالآتي: 300 جنيها عن أكتوبر و300 آخرين عن نوفمبر.

الأماكن التي يتم صرف المعاش منها

قامت هيئة الشؤون الاجتماعية بتوفير عدة أماكن لصرف المعاش ويمكن للشخص أن يختار أي منها حسب المكان الأقرب أو الأنسب له وهذه الأماكن هي: البريد المصري بجميع منافذه ويبدأ الصرف منها بدءاً من يوم الخميس وحتى الأحد من الأسبوع التالي له، البنوك بفروعها وكذلك فروع البنوك التجارية، جميع المنافذ المتوفر بها خدمة فوري، ماكينات ATM بالبنوك، كما يمكن صرفها عبر المحافظ الإلكترونية الموجودة على الهاتف.