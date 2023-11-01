“خلي بالك الحكاية مش ناقصة”.. حالات فصل الموظفين نهائيا بقرار من الحكومة وتوقيع غرامة كبيرة في هذه الحالات

أعلنت الحكومة المصرية الأيام القليلة السابقة عن قانون العمل الجديد والذي تضمنت بعض بنوده عن حالات فصل الموظفين نهائيا من العمل، لهذا يبحث العديد من العاملين في القطاعات الحكومية عبر محرك البحث جوجل عن حالات فصل الموظفين نهائيا وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

حالات فصل الموظفين نهائيا

يرغب عدد كبير من العاملين في الهيئات الحكومية معرفة حالات فصل الموظف نهائيا التي وضعتها الحكومة المصرية في قانون العمل الجديد والتي تقوم بفرض عقوبات صارمة على عدد من الموظفين إلى جانب دفع غرامة مالية كبيرة، ومن أبرز هذه المخالفات التي جاءت ما يلي:

إذا قام الموظف أثناء تأدية بفعل فاضح.

في حالة ضبط الموظف أثناء تأدية عمله في حالة سكر.

في حالة إثبات أن الموظف يتعاطى أي نوع من انواع المخدرات وذلك بعد القيام بإجراء تحاليل المخدرات التي تقوم الحكومة باجرائها.

فصل العمل دون مستحقات وغرامة مالية كبيرة

يتساءل الكثير من العاملين في الهيئات الحكومية عن حالات الفصل عن العمل دون مستحقات مع فرض غرامة مالية كببرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في قانون العمل الجديد، حيث أوضحت الحكومة أنه يتم فصل الموظف نهائيا من العمل وفرض عليه دفع غرامة مالية تقدر ب 200 ألف جنية مصري في حالة ثبوت أنه يتعاطى أي نوع من انواع المواد المخدرة، كما أكدت الحكومة انه يمنع الموظف الذي تم فصله من العمل بصورة نهائية من العمل في أي جهة حكومية ثانية حيث تعد هذه هي الحالة التي يتم فيها فصل الموظف نهائيا من العمل مع فرض غرامة مالية عليه وحرمانه من مستحقاته.