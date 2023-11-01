“أخبار هتفرح الملايين”.. التموين تعلن مفاجأة تسعد ملايين المواطنين بشأن البطاقات التموينية

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الإعلان عن عودة العمل لكافة الخدمات التموينية التي يتم تقديمها على بوابة مصر الرقمية وذلك بعد توقف العمل بها فترة مؤقته بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الخبر بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

بطاقات التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان موقع دعم مصر سوف يقوم بضم عددا من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية وذلك من أجل تفعيل هذه الخدمات بالتوازي مع الخدمات التي يتم تقديمها على بوابة مصر الرقمية الخاصة بالتموين.

وأوضح الوزير أن عودة كافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر بوابة مصر الرقمية جاء بعد توقف مؤقت لكافة الخدمات بسبب فعل بعض الأمور الخاطئة من قبل اقارب الأشخاص الذين يحملون البطاقات التموينية.

وحذز الوزير المواطنين من التلاعب في بيانات البطاقات التموينية عن طريق المنصات الرقمية أثناء الفترة القادمة.

حذف أفراد وبطاقات تموينية

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق وقفت كافة الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية ما عدا خدمتطن فقط الذي استمر العمل بهما وهما بدل فاقد وبدل تالف وهذا بعد الشكاوي التي وردت من مديريات التموين بشأن القيام بحذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى من غير ان يعلم أصحابها بذلك الأمر وذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية.

وقامت الوزارة التشديد على جميع المكاتب بضرورة تسليم كافة البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد أو إصدار أو غيرها إلى المواطن صاحب البطاقة بنفسه وهذا بعد القيام بالتحقق من شخصيته اولا.