مطلوبين بالاسم فوراً”.. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات الشخصية وتطالبهم بالتوجه إلى السجل المدني.. خد بالك لتكون منهم

وجهت الحكومة المصرية لعدد كبير من حاملي بطاقات الرقم القومي سرعة التوجهه إلى أقرب سجل مدني لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في حاله تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي وهذا من أجل عدم فرض عليهم بعض العقوبات التي قد يصل بعضها إلى الحبس، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه العقوبات إلى جانب بعض من المعلومات الاخري.

عقوبات البطاقات الشخصية

فرضت الحكومة المصرية بعض العقوبات على عدد من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:

نصت المادة رقم 54 من القانون على أن المواطن الذي يحمل أكثر من بطاقة شخصية ويقوم باستخدامهم في وقت واحد يعاقب بدفع غرامة مالية تقدر بقيمة 200 ألف جنية مصري والحبس مدة لا تتجاوز العام.

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية بقيمة 50 جنية مصري وذلك في حاله تأخر المواطن خمسة عشر يوما عن استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد.

يقوم المواطن دفع غرامة مالية تقدر بقيمة 100 جنية مصري وذلك في حاله بلوغ المواطن عمر 15 عاما و6 أشهر ولم يقوم باستخراج البطاقة.

يفرض على المواطن غرامة مالية 100 جنية وذلك في حاله قام المواطن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية.

كيفية استخراج البطاقة الشخصية

يستطيع أن يقوم المواطن استخراج البطاقة الشخصية بكل بساطة وهذا عن طريق القيام ببعض الخطوات والتي تتمثل في الاتي: