مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة موت باسل يقلب الموازين وفاي ترث كل شئ

مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة التي يترقبها الجمهور المشاهد من شتى الدول العربية بفارغ من الصبر بعد أن تم تسريب الحلقة 89 من المسلسل مساء الأمس الإثنين 30 من أكتوبر الجاري، حيث شهدت الحلقة السابقة تطورات ومفاجئات جديدة تقلب الأمور رأساً على عقب، أصبح مسلسل كريستال يتصدر محركات البحث الأولى ويحصد أعلى نسب من المشاهدات على منصة شاهد vip ضمن العديد من المسلسلات من بين المصري والتركي واللبناني.

كريستال تدور أحداث حول قصة حب قوية تحولت في غمضة عين إلى انتقام من كلا الطرفين بين فاي والدكتور جواد فياض، وتطورات الأحداث وكان للانتقام دوافع كثيرة مازال يعاني منها كلا الطرفين لكي تعود الحياة مثل السابق، نقطة تحول كبيرة في حياة فاي وجواد واليوم نستعرض لكم عبر السطور التالية من المقال أحداث مثيرة للأهمية حول مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة.

مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة

تعد الحلقة السابقة 89 من أصعب حلقات المسلسل عندما يفقد باسل الوعي أثناء مشادة كلامية قاسية بين تمارة وتدخل عالية للهجوم على فاي مع تمارا ويدخل باسل ويسمع ما يقولون لكنه كان يلتقط أنفاسه الأخيرة بسبب الرصاصة القريبة من المخ.

رغم تواجد باسل منذ بداية الحديث لكن لا أحد شعر بوجوده وبشكل مفاجئ يسقط على الأرض وسط صراخ عاليا وفاي وتمارا من أجل انقاذه ولكن أخر كلمة يقولها لتمارا أن كل كلمة قالتها كانت صحيح وأن عاليا وفاي لا يمكن الابتعاد عن بعض مهما حدث.

كما تردد عاليا لا تتركني وحدي ولا تروح لكن الموت كان أقوى وتنتهى الحلقة عند هذا الحدث، ومن المتوقع أن الحلقة الأخيرة ترث فالي كل أمالك باسل قانونياً لأنها تعلم جيداً أن عاليا ليس شقيقته فهل يعود جواد لفاي أم تكون النهاية تعيسة مثل مسلسل حرب الورود ويترك الجميع فاي ويغادرون.

موعد عرض مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة

يوم الخميس المقبل الموافق 2 من أكتوبر الجاري 2023 موعد عرض مسلسل كريستال الحلقة 90 والأخيرة وسوف يتم نقل المسلسل في المواعيد التالية