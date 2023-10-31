متخليش البايع يضحك عليك.. لازم تبقى عارف نصيبك من الزيت + السكر شوف اسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر

اسعار السلع التموينية اقترب موعد صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر حيث يبدأ صرفه يوم الأربعاء القادم بتاريخ 1 نوفمبر 2023 وذلك لجميع البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 23 بطاقة وبها عدد 64 مليون مواطن مستفيد من السلع التموينية كل شهر، ومع اقتراب موعد صرف السلع يرغب المواطنون بمعرفة أسعار السلع وهل سيحدث أي تغير فيها خلال شهر نوفمبر أم تستمر بنفس الأسعار؟

منافذ صرف السلع التموينية في مصر

يتم توفير مجموعة من السلع الأساسية للمواطنين على البطاقات التموينية ومن أهمها السكر والزيت، ويتم صرف ذلك عبر منافذ التموين التي يصل عددها إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

بالرغم من انتشار بعض الآراء التي تشير إلى تغيير أسعار السلع التموينية خلال الشهر القادم إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تُصدر أي أخبار حول ذلك، لهذا فمن المتوقع ألا يكون هناك أي تغيير في الأسعار وأن يتم صرف السلع بنفس سعرها القديم وذلك طبقاً للأسعار الآتية: كيلو سكر معبأ بسعر 12.60 جنيها، كيلو الأرز معبأ 12.60 جنيهاً، زجاجة زيت بوزن 800 ملل 30 جنيها، دقيق وزن 1 كيلو جرام 18 جنيها، مكرونة وزن 800 ملل 13 جنيها، فول نصف كيلو 9 جنيهات، عدس نصف كيلو 21 جنيها، صلصة عبوه وزنها 300 جم 8 جنيها، المربى 350 جرام 16 جنيها، عبوة تونة مفتتة 140 جرام 18 جنيها، مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهاً، مسحوق اوتوماتيك 800 جرام 25 جنيها، صابون 125 جرام 3 جنيهات، صابون تواليت 125 جرام 7.5 جنيها.

صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

يتم صرف السلع طبقاً لنصيب كل فرد كالتالي: يحصل كل فرد في بطاقة التموين على زجاجة زيت وزن 800 جرام على ألا تزيد البطاقة عن 4 زجاجات زيت، كما يحصل كل فرد مسجل بالبطاقة على كيلو سكر واحد وبحد أقصى 6 كيلو لكل بطاقة، كما تحصل البطاقة التي بها أقل من 4 أفراد على كيلو أرز أو مكرونة، وفي حالة كان عدد الأفراد 4 أو أكثر فيكون لها 2 كيلو أرز أو مكرونة بحجم 800 جرام.