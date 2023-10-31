متخليش حد يضحك عليك إضافة 100 جنيه على تموين نوفمبر 2023 التموين يحسم الجدل

ينشغل المواطنين بمعرفة حقيقة إضافة 100 جنيه على تموين نوفمبر 2023 وهل ما يتم تداوله على بعض الصفحات والمواقع صحيح، خلال هذه الفترة أصبح للمواطنين الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية بعد أن قامت جميع الوزارات بإنشاء صفحات رسمية على فيس بوك لكي تقدم الأخبار الجديدة أول بأول وتنقل التصريحات الرسمية وتنفي الشائعات عدم تعرض المواطنين لأي غش أو تلاعب، وهذا ما زاد من وعي الكثير من المواطنين وأصبح لديهم استطاعة لمعرفة ما وراء الأخبار المنتشرة، 100 جنيه رقم ليس قليل على العدد الكبير المستفيدين من الدعم التمويني وتكلف الدولة مبالغ هائل في تلك الظروف الصعبة من حروب و تدهور اقتصادية من تداعيات فيروس كورونا، لذلك ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة حقيقة إضافة 100 جنيه على تموين نوفمبر 2023.

إضافة 100 جنيه على تموين نوفمبر 2023

أخيراً وليس أخراً صرحت وزارة التموين بقيادة علي المصيلحي أن لا أساس من الصحة حول زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، حيث هذه ليس المرة الأولى نشر وتداول تلك النوعية من الأخبار، بل قامت بعض الصفحات المختلفة بنشر هذا الخبر شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ولم يحصل المواطنين على أي زيادة جديدة لأن مجلس الوزراء لم يعلن عن أي زيادة في التموين، حيث أكدت التموين حالة إصدار أي زيادة يتم الإعلان عنها من المصادر الرسمية وعبر القنوات الفضائية لتوعية المواطنين وغير ذلك يكون ليس مصدق.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

قامت الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيس بوك بالإعلان عن قائمة أسعار السلع والمنتجات الجديدة بعد تطبيق التخفيض وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك أكثر من 7 سلع أساسي تم خفض أسعارها لمدة ستة أشهر وتلك السلع تشمل الزيت الذي تراجع سعره في الأسواق من 55 حتى 45 جنيه والسكر الذي وصل سعره 27 بدلاً من 35 جنيه والمكرونة ومنتجات الألبان وغيرها من السلع المختلفة، وتأتي قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر نوفمبر المقبل على النحو التالي:.