كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 التي ينتظرها المتقدمين منذ عدة أيام ولذلك يبحثون ليلاً ونهار عن رفع الكشوفات على الموقع المخصص والاستعلام عنها، وهذا لأن وزارة العمل أعلنت عن موعد صرف المستحقات بعد صدور النتائج بيومين فقط، لذا تعتبر كشوفات الدفعة السادسة هي الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين، ترقبوا معنا وخلال الفقرات التالية نستعرض لسيادتكم رابط تحميل كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023.

كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023

مساء الأمس الإثنين 30 أكتوبر الجاري تم صدور كشوفات كاملة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة التي تقدم عليها عدد كبير من المواطنين، وكشف الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن نتيجة القبول بعد فحص طلبات التسجيل كان 90 ألف مشمول من رجال ونساء تم مطابقة الشروط عليهم، كما يوجد بعض الطلبات كان بها عدة أخطأ عند التسجيل وكانت الشروط ليس كاملة وهذا ما جعل الفريق المختص يقوم باستبعاد الطلب.

حيث كشفت بعض المصادر الاجتماعية بالعراق أن هناك دفعة سابعة يتم تحديد موعد التسجيل عليها الفترة المقبل بعد الانتهاء من رفع جميع الكشوفات الوجبة التاسعة والدفعة السادسة وصرف المستحقات المتأخرة للمستفيدين، وأكدت الوزارة أن عمليات صرف المستحقات تبدأ بدايةً من الغد الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر المقبل 2023 ويجب أن تكون بطاقة الهوية سارية استلام الدفعة.

الاستعلام عن نتائج الدفعة السادسة بالعراق 2023