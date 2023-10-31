القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023 الموعد والتشكيلة المتوقعة

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023، يقوم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث المستمر عن القنوات التي تنقل المواجهة المنتظرة بين الأهلي ونظره صن داونز، حيث شهد لقاء الذهاب بين الفريقين منافسات وتحديات قوية للغاية، وكانت نسبة الاستحواذ الأعلى في اللقاء فريق صن داونز الذي تمكن من تسديد هدف الفوز في مرمى الأهلي لكي تنتهي المباراة بنتيجة إيجابية لصالح صن داونز 1-0، ويستعد الآن كلا الفريقين الأهلي وفريق صن داونز للمنافسة الأقوى التي يترقبها ملايين الملايين ضمن منافسات إياب نصف نهائي، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل جميع القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023 ترقبوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023

العد التنازلي بدأ ولن يتبقى سوى 24 ساعة وتنطلق مواجهة بين الأهلي ونظيره صن داونز إياب النصف النهائي من الدوري الإفريقي وسوف يتم إضاعة البث الحي المباشر للمباراة عبر القناة التالية:.

يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت.

كما ستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 hd.

قناة ابو ظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

مباراة الذهاب التقى فيها الفريقين على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد واستطاع صن داونز أن يحقق هدف الفوز بدون رد من فريق الأهلي ويحاول أن يحقق الفوز في مباراة الإياب لكي يتأهل للمباراة النهائي، كما أن مباراة الإياب تقام المباراة على الأراضى المصرية داخل استاد القاهرة الدولي غداً الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر 2023 ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الإمارات.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام صن داونز