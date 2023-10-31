نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني pdf عبر موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، تتزايد معدلات البحث بالعراق عن موعد اعلان نتائج السادس اعتراضات السادس الاعدادي، تم ظهور النتائج منذ عشرة أيام ماضية في جميع المحافظات وكانت أوائل المحافظات التي قامت برفع كشوفات النتائج كربلاء وبغداد والأنابل وصلاح الدين، وكانت تلك المحافظات الأعلى في نسب النجاح عن السنة الدراسية الماضي، حيث أدى اختبارات الدور الثاني عدد كبير من الطلاب.

مما أكد الطلاب أن اختبارات الدور الثاني كانت سهلة وبسيطة مقارنة بالدور الأول وكان أغلب الطلاب على يقين أنهم يحصلون على الدرجات النهائية لكن بعد اصدار النتيجة وجد الطلاب أن الدرجات بها مشكلة وقاموا بالمطالبة أن يسجلون في اعتراض لإعادة تصحيح الامتحانات والتأكد من الدرجات، وبالفعل أتاحت الوزارة فرصة الاعتراض وتم غلق التسجيل منذ عدة أيام، وخلال الفقرات التالية نوضح لكم الموعد المتوقع لظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

تقدم عدد كبير من طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني على اعتراضات النتائج وقام الطلاب بدفع رسوم الاعتراض التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتي وصلت قيمتها 3000 دينار عراقي للمادة الواحدة وترتفع القيمة عندما يختار الطالب الاعتراض في أكثر من مادة، وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أن فحص ومراجعة طلبات التسجيل على وشك الانتهاء وسوف يتم الاعلان عن ظهور النتائج رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة ويتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا المخصص لتسهيل الأمور على الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراض السادس الاعدادي الدور الثاني العراق