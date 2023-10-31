spa.gov.iq لينك كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد وجميع محافظات العراق 2023 عبر منصة مظلتي

نزلت أسماء جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية أمس الإثنين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إن هذه الرعاية الاجتماعية من أهم المنح التي تقدمها حكومة العراق، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين في ظل الإرتفاع الكبير في العديد من السلع والإحتياجات الأساسية، إضافة إلى أن هذه المنحة قضت على نحو 25% من جميع الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والمتوسط.

لينك كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أو السادسة، كما على النحو التالي:-

الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يمكن التوجه إلى الرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة والوجبة.

ليتم بعدها تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

الضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم العمل على تحميلها بكل سهولة.

عقوبات الرعاية الاجتماعية في العراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على جميع المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الرعاية الاجتماعية بدون وجه حق، مع العلم أنه تم استرجاع القيمة المالية التي حصلوا عليها، فضلاً عن أن ذلك يكون مع تطبيق أقصى العقوبات اللازمة في حقهم، نظرًا لإستيلائهم على أموال الحق العام، مع إتاحة إمكانية صرف المنحة لجميع الأشخاص المنطبق عليهم الشروط والضوابط التي فُرضت من قبل الوزارة.