pdf رابط إستخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2023 عبر spa.gov.iq

رابط إستخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2023، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الموقع الرسمي لها على الإنترنت تيسيراً على عدد كبير من المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي أصبح من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط إستخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2023….

رابط إستخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط إستخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2023، والتي أعلنت عنه وزارة العمل العراقية توفيراً للوقت والمجهود وعدم التكدس في المكاتب والهيئات الحكومية وتجنب الإزدحام خاصة بعدما ترددت الأنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة العمل على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم عرض كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن موعد الصرف، وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية والذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال اتباع السطور التالية ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك اضغط على تحميل كشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المستفيد.

يرجى التحقق من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية