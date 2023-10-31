رابط مباشر: نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني PDF جميع المحافظات

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات السادس الاعدادي عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل أو الذهاب للمدارس،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني فتابعونا ….

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

حيث يهتم عدد كبير من أولياء الأمور عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، التي أصبحت من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب والتي سوف تؤهلهم للالتحاق في المرحلة الجامعية، وأشارت وزارة التعليم العراقية أن الوزارة انتهت من رفع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي للوزارة، وبعد اتباع الخطوات الآتية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني….

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اضغط على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.

ثم ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه .

اضغط على “عرض النتيجة”.

اختر المحافظة التابع لها الطالب .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

سوف يتم عرض النتائج الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

وأشارت وزارة التعليم العراقية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 سوف تكون متاحة فقط على موقع الوزارة فقط أو من خلال موقع نتائجنا، وأكد أن الاخبار التي يتم تدولها على عدد من المواقع الالكترونية ليس لها أي أساس من الصحة، متمنياً النجاح والتوفييق للجميع.