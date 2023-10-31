pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة حسب المحافظة عبر منصة مظلتي

نجد أن هناك كثرة في البحث الآن على جوجل حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة لأن المتقدمين عليها عدد كبير أملاً في القبول بعد استبعادهم من الدفعة السابقة، مازالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بواجبها وتقدم خدمات مميزة للمواطنين ومساعدتهم تخطي الأزمات التي يمرون بها الفترة الحالية، كما كشف أحمد الأسدي وزير العمل في احدى اللقاء التلفزيونية أن نسبة الفقر في العراق بعد تطبيق العديد من أنظمة الدعم بدأت تنخفض بشكل ملحوظ وأكد سيادته أن الدولة تسعى بكل جهد لتوفير حياة كريمة للأسر المتعففة، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن ملفات المشمولين بالدفعة السادسة بدأت الوزارة في الإعلان عنها مساء الأمس الثلاثون من أكتوبر الجاري وخلال الساعات القادمة وحتى صباح الغد يتم الإعلان عن جميع الكشوفات لكافة المحافظات لكي تبدأ عمليات صرف المستحقات في موعدها المذكور في الكشوفات وهو 1-11-2023 لذلك نوضح لكم رابط الاستعلام بالتفاصيل كاملة.

إحصائيات عدد المقبولين في الدفعة السادسة العراق

المجموع الكلي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة حتى الآن 71,058 الف

محافظة بغداد 18,896 رجال ونساء.

محافظة بابل 5,701 رجال ونساء.

محافظة البصرة 6,975 رجال ونساء.

محافظة السماوة 3,934 رجال ونساء..

محافظة واسط 4,782 رجال ونساء.

محافظة النجف 3,909 رجال ونساء.

محافظة ميسان 3,980 رجال ونساء.

محافظة كربلاء 3,883 رجال ونساء.

محافظة الانبار 5,185 رجال ونساء.

محافظة صلاح الدين 4,203 رجال ونساء.

محافظة ذي قار 6,086 رجال ونساء.

محافظة ديالى 4,964 رجال ونساء.

محافظة الديوانية 3,972 رجال ونساء.

محافظة كركوك 3,745 رجال ونساء.

محافظة نينوى 8,262 رجال ونساء.

لينك و خطوات الاستعلام عن الدفعة السادسة من الرعاية الاجتماعية 2023