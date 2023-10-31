الآن تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 لجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن كيفية تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 لجميع المحافظات العراقية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023م وقد تم الانتهاء من الكشوفات للعديد من المحافظات العراقية وصدىت الوزارة الدفعة السادسة للأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لذلك يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في الوقت الراهن عن أسمائهم في الرعاية الاجتماعية، الدفعة الأخيرة والتي سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عنها والشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الآن تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

رسمياً أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية في العديد من المحافظات العراقية، ويمكن الوقت الحالي للمستفيدين التعرف على أسمائهم من خلال المنصة الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة في العراق.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023

في البداية يجب اتباع الخطوات التالية للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كما يلي بالتفصيل:

يجب عليك في البداية تسجيل الدخول مباشرة إلى منصة مظلمتي.

يشترط عليك الدخول على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختر الدفعة السادسة وأدخل معلومات المستفيدين الجدد في الحقول المخصصة لذلك.

في النهاية الضغط على الزر للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة