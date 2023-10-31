مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس على ATV التركية والفجر الجزائرية ومترجم على قصة عشق HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 التي أصبحت ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل بين مختلف المسلسلات التركية والعربية، لن يشعر الجمهور المتابع بالملل من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان مما تزداد تعلقهما بالأحداث و يتشوقون دائماً لمتابعة الأحداث القادمة، قيامة عثمان هو تكملة أحداث مسلسل أرطغرل الذي استمر عرضه على القنوات الفضائية لأكثر من خمس سنوات متتالية ونال إعجاب الكبير والصغير مما حصد إيردات عالية جداً لأن نسب المشاهدة كانت بملايين الملايين، ننشر لحضراتكم في الفقرات التالية من المقال أبرز أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

خلال الحلقات القادمة سوف يخوض عثمان صراعات كثيرة مع أعدائه لأنه لم يعد لدى ثقة في أي شخص بعد محاولة قتله داخل قصره وأن الشخص الوحيد الذي استطاع رؤية القاتل وإنقاذ عثمان هو فيصل، وعندما حدث هذا الموثق ظل عثمان يعاتب جنوده على تقصيرهم وكيف خرج هذا الشخص من السجن دون علمهم، وعندما قام بوران بالبحث عن الخائن في القصر تم قتله لكي لا يحصل للخائن وهذا ما جعل عثمان في حالة من الصدمة من الحزن ويقول لماذا قتلوك أخي بوران فيحاول عثمان أن ينتقم من أي شخص كان له يد في قتل بوران، مما يدبر ابن يعقوب مكائد جديدة لعثمان والدولة العثمانية لكن لم يحصل على تلك الفرصة لأن عثمان يأخذ حذره جيداً.

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الكثير من المحاولات يقوم بها المغول للقضاء على الدول العثمانية والتخلص من عثمان لأنه يقف دائماً أمام مخططاتهم، مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية أحداث حول الحقبة الزمنية من القرن 13، يتم عرضه يوم واحد على مدار الأسبوع الأربعاء على قناة atv التركية الثامنة مساءً وعلى قصة عشق في الساعة 12 مساءً مترجم ويوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية والإعادة الجمعة الساعة 1 ظهراً.