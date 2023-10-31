هو مفيش حاجة رخيصة” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 ، والتي تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص خاصة وأنها من أهم السلع الغذائية التي تحرص كل أم وربة منزل على تخزينها، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع “البديل” زيادة في عمليات البحث عن اسعار الدواجن اليوم والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور التالية ….

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواق

حيث أعلنت شعبة الدواجن على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم 31-10-2023 سجلت حوالي 64 جنيه في المزرعة، وذلك بعد توجيهات مجس رئاسة الوزراء بتنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الاسعار بنسبة 15% للدواجن.

وتتراوح اسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 70 جنيه و75 جنيه للكيلو، وسنشر موقع البديل اسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع والتي جاءت كالتالي:

اسعار الدواجن البيضاء 64 جنيهًا.

اسعار الفراخ الساسو 90 جنيهًا.

اسعار الفراخ البلدي 110 جنيهات.

اسعر الفراخ الأمهات بيضاء 62 جنيهًا.

اسعار البيض الأبيض 54 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر 67 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن سعر الكتكوت الأبيض التي جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت أبيض شركات 31.50 جنيه

سعر الكتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه

سعر الكتكوت ساسو 21 جنيه

سعر الكتكوت ساسو بيور 22 جنية

سعر الكتكوت بلدي 10.50 جنية

سعر الكتكوت هجين 15 جنية

اسعار البط اليوم