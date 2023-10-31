تسجيل التكميلي الأردن 2023-2024 امتحان الدراسة الثانوية العامة exams.moe.gov.jo

تتزايد عمليات البحث هذه الفترة من قبل الطلاب حول رابط تسجيل التكميلي الأردن 2023-2024، وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن مدة فترة امتحانات الثانوية العامة، تساهم الوزارة في حل مشاكل الطلاب الذين لم يحصلون على الدرجات المطلوبة في الفترة الأولى، وقامت بالإعلان منذ ساعات قليلة عن مدة فترة التسجيل إلى يومين لإتاحة فرصة أخرى للطلاب، تابعوا معنا السطور التالية وسوف نوضح لكم خطوات تسجيل التكميلي الأردن 2023-2024.

تسجيل التكميلي الأردن 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن استعدادها التام لامتحانات التكميلي وقد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب من جميع المحافظات مطلع يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري واستمرت عمليات التسجيل حتى يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 من أكتوبر، وبعد انتهاء التسجيل حاول الكثير من الطلاب توصيل أصواتهم لوزارة التربية والتعليم لعودة فتح باب التسجيل مدة فترة تسجيل جديد للامتحان التكميلي، وأشارت الوزارة أن عملية التسجيل الفترة الإضافية تكون بداية من الغد الموافق 1 من نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 24 ساعة فقط يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، وأوضحت الوزارة أن رسوم التسجيل 20 دينار أردني وتصل قيمة الورقة الواحدة في البحث نحو 10 دينار يقوم الطالب بدفعها داخل المدرسة، كما يمكن للطالب التقديم على 5 ورقات من البحث.

رابط التسجيل التكميلي الدراسة الثانوية العامة الأردن 2024

وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم أن التسجيل على التكميلي تكون عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للطلاب وتتم عملية التسجيل بالخطوات التالية:.