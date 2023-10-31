تحميل الآن pdf نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

يرغب العديد من الطلاب التعرف على طريقة تحميل نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات العراقية حيث تعتبر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي من أهم الموضوعات الحيوية حيث تشغل ذهن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في أراضي العراق حيث أن المواطن يبحث على مستقبل أفضل في المرحل التعليمية لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم مراجعة كافة الطلبات المقدمة، ودراسة الاعتراضات والتحقق من مدى صحة الاعتراض. وبعد ذلك سيصدر قرار بشأن الاعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية.

تحميل الآن pdf نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التعليم العراقية بأن أقترب موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 للدور الثاني بعد أن استمرت فترة تقديم الاعتراضات لمدة نصف شهر تقريباً وأكدت الوزراة بأن رسوم الاعتراض قد تكون حوالي ثلاثة آلاف دينار عراقي، علماً بأنه قد يحصلون على جميع الدرجات المستحقة بحسب ما أدوه في الامتحانات، مما يؤهلهم للحصول على أعلى الدرجات في العراق الوقت الراهن.

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