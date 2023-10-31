“tk.moss.gov.eg” رابط رسمي لخطوات استعلام عن تكافل وكرامة ومعرفة قيمة الزيادة الجديدة 2023

يُعد معاش تكافل وكرامة واحدًا من ضمن المعاشات التي تقدمها الحكومة المصرية إلى المواطنين والمواطنات وتقوم بدعم المواطنين من خلالها، وبالأخص الأسر الفقيرة ومحتاجة الدخل، ويرغب المواطنين الآن في عمل استعلام عن تكافل وكرامة، بحيث يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بهم، والتعرف على موعد إيداعه، وفي تقرير اليوم نرفق لكم رابط الاستعلام عن المعاش ومتى ينزل للمواطنين في الحسابات البنكية؟

استعلام عن تكافل وكرامة

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بصرف المعاش لآلاف المواطنين والمواطنات شهريًا، حيث موعد ثابت شهري لا يتغير، سواء معاش تكافل أو معاش كرامة، ويمكن الاستعلام عن المعاش على النحو التالي:

عليك أن تقوم بالولوج في البداية على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.https://tk.moss.gov.eg/

اختر معاش تكافل وكرامة ومن ثم أضف الرقم القومي الخاص بك.

انقر على استعلام أو شكوى، ثم بعدها تظهر لك ما ترغب في الاستعلام عنه.

متى ينزل معاش تكافل وكرامة؟

وضحنا لكم رابط استعلام عن تكافل وكرامة، بل وبينا لكم خطوات الاستعلام عن المعاش، وبالنسبة للمعاش، فتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المعاشات للمواطنين والمواطنات في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وهذا يعني أن المعاشات سوف يتم إيداعها غدًا الأربعاء في حسابات المواطنين البنكية، مع العلم أن الصرف متاح من بعض الأماكن، والتي هي كالتالي: