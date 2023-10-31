عرفت المفاجأة الجديدة ؟!! “فاتورة التليفون الأرضي الشهر ده عليها خصم 50%” لو كنت من عملاء we المفضلين

عدد كبير من المواطنين والمواطنات يرغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023، حيث صدرت الفاتورة في منتصف شهر أكتوبر الجاري وبعض المواطنين لم يقوموا بدفع الفواتير بعد، وفي تقرير اليوم عبر موقعنا نوضح لكم رابط الاستعلام عن الفواتير وطريقة دفعها بالطرق اليدوية والإلكترونية من خلال الشبكة، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

أتاحت شركة المصرية للاتصالات ميزة للمواطنين والمواطنات وهي الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، حيث يمكن للمواطنين والمواطنات الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بهم قبل أن تتراكم الفواتير عليهم أو يتم قطع الخدمة عنهم، وبالنسبة للاستعلام فإن الاستعلام يأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الموجودة على شبكة الإنترنت.https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan

قم بالضغط على الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

أضف رقم الهاتف الأرضي الخاص بك مسبوق بكود المحافظة.

اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

بعدها تظهر لك أي فاتورة مسجلة عليك.

دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023، وبالنسبة لدفع الفاتورة، فمتاح دفعها بأي طريقة من الطرق التالية: