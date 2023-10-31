استقبل الآن “تردد قناة زي ألوان للمسلسلات الهندية بأعلى جودة” .. خطوات الضبط بالتفصيل 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات في دول العالم العربي عن تردد قناة زي ألوان، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات الهندية باللغة العربية ومدبلج بالعربية على شاشتها، فضلًا عن أنها تقوم ببث الكثير من البرامج المتنوعة والتي تقوم باستضافة كبار الفنانين الهنود وعمل حوارات ولقاءات معهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيته؟ فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة زي ألوان

استطاعت قناة زي ألوان أن تحقق نسب عالية من المشاهدات وجذب آلاف المشاهدين لها من خلال عرضها لباقة من المسلسلات الهندية الدرامية المؤثرة في المواطنين، حيث منها ما يتم عرضه باللغة العربية ومنها ما يتم عرضه مدبلج باللغة العربية، ووفرت إدارة القناة التردد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ويأتي التردد على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة 11277.

معدل الترميز هو 27500.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

عرب سات

تردد القناة 11862.

اتجاه الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي

يمكن للمواطنين مشاهدي قناة زي ألوان تثبيت تردد القناة من خلال اتباع الخطوات التالية: