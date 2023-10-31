اضبط حالًا “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي” متاحة على جميع الأقمار الصناعية مجانًا 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الإمارتية التي كونت لها قاعدة كبيرة الفترة الماضية، حيث بحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عدد كبير من المواطنين من محبي الطبيعة والاهتمام بظواهرها وعلوم الهندسة والحيوان وغيرها من العلوم الأخرى، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تحميله على القمر الصناعي نايل سات، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

استطاعت القناة أن تجذب عدد من المواطنين من جميع دول العالم، حيث تقوم بعرض باقة من الأفلام الوثائقية حول الطبيعة والحيوان وعلوم الأرض، حيث تصوير كل شيء من داخل بيئته وكيف يتفاعل معها ويعيش بها، وقد خصصت إدارة القناة بث محتواها على ترددين مختلفين، حيث تأتي ترددات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411 – 11804.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

نوع الاستقطاب هو الأفقي.

يمكن مشاهدة عدد من البرامج على القناة منها برنامج الحياة البرية وأمور هندسية وعلوم حيوانية وكنوز روما المفقودة وعدد كبير من البرامج الأخرى.

كيفية تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك؟