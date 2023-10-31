بجودة HD”تردد قناة طيور الجنة 2023″ متاحة الآن على جميع الأقمار الصناعية 2023

تُعتبر قناة طيور الجنة أشهر قناة للأطفال في كل أنحاء الوطن العربي، بل في العالم كله، حيث تقدم محتواها المميز منذ سنوات دون انقطاع، وهذا ما جعل الكثيرون يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة 2023، من أجل تثبيته على القمر الصناعي الخاص بهم، ومن ثم الاستمتاع بالمحتوى المميز الذي يستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تردد القناة وطريقة التنزيل، فضلًا كونوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة 2023

تمتلك قناة طيور الجنة قطاع عريض من الجماهير، حيث شهرة عالية تمتلكها القناة بسبب المحتوى المميز التي تميزت في عرضه على الأطفال من مختلف الأعمار، حيث أناشيد دينية بها عدد من النصائح المقدمة للأطفال بشكل غير مباشر، والتي تقوم بإكسابهم تعاليم الدين الحنيف، فضلًا عن البرامج المتنوعة المتناسبة مع عدد كبير من الأطفال، ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد هو 11073.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب هو العمودي.

الجودة عالية.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي نايل سات

التردد هو 11258.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تحميل تردد قناة طيور الجنة 2023

يمكن بكل سهولة تحميل وتنزيل تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات وعرب سات من خلال الخطوات التالية: