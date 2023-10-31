ما هو نصيب الفرد في التموين ؟ .. وزارة التموين توضح نصيب كل فرد وتكشف حقيقة الزيادة الجديدة شهر نوفمبر 2023

ما هو نصيب الفرد في التموين؟ .. يتم طرح هذا السؤال من قبل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ، ويبلغ نصيب الفرد على بطاقة التموين قيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد يحصل بها على السلع التموينية المتوفر ومن أهمها الزيت والسكر حيث يحصل الفرد على زجاجة زيت 800 مللي وكيلو جرام سكر وخلال السطور التالية نكشف عن كافة التفاصيل حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين.

ما هو نصيب الفرد في التموين ؟

يبلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيهًا ، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين ، كما طالب الكثير من ممثلي الشعب في مجلس النواب الحكومة المصرية بضرورة زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين خلال الفترة القادمة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين من غلاء جميع الاسعار والمنتجات.

موعد صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

يبدأ صرف السلع التموينية يوم الاربعاء الاول من نوفمبر 2023 ، ويحصل الفرد الواحد على سلع تموينة بقيمة 50 جنيهًا ، حيث يجب أن لا يتعدى حصول الاسرة الواحدة على أكثر من 4 زجاجات زيت 800 جرام و 6 كيلو جرام من السكر ، وتتوفر السلع التموينية في الكثير من المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية