ساعات قليلة على عمليات الإيداع “استعد الآن” رابط الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر 2023

بالتزامن مع اقتراب صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الاربعاء الموافق الاول من نوفمبر 2023 يبحث الكثير من اصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر حيث سيتم صرف الزيادة الاستثنائية التي أقرها مجلس النواب تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الشهر الماضية وسيتم صرف 600 جنيهًا عل قيمة المعاش الاصلية ، حيث سيتم صرف زيادة شهر أكتوبر 2023 بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023 وذلك كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر 2023.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر

ازدادت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر 2023 حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بداية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 حيث سيتم تطبيق زيادة المعاشات الزيادة الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ويمكن الاستعلام عن زيادة معاشات نوفمبر من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

ثم قم بإدخال الرقم القومي.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر قيمة معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

كيفية صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

يبدأ صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية الجديدة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 وتستمر عملية صرف معاش نوفمبر 2023 لمدة 5 أيام متتالية عدا يوم الجمعة ويمكن الحصول على معاش شهر نوفمبر من خلال ماكينات الصرف الآلي أو بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد المصري.