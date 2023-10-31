مباراة الفتح والشباب كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 “SSC SPORTS” الآن تويتر

تنطلق اليوم مباراة الفتح والشباب ضمن منافسات الدور 16 في بطولة خادم الحرمين الشريفين 2023، وسوف تقام في موعدها المحدد بعد أن تم رفض طلب نادي الشباب في تسجيل المباراة حتى الساعة 6:00 مساءً، وسوف نتعرف في مقالنا على موعد المباراة والقنوات الناقلة وأبرز تفاصيل المواجهة.

موعد مباراة الفتح والشباب

ستقام مباراة الشباب والفتح في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 2:15 بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الأمير عبد الله بن جلوه في مدينة الأحساء.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والشباب اليوم

يمكن مشاهدة المباراة بين الفريقين عبر القنوات الرسمية الرياضية في السعودية، ومنها قناة SSC Sports التي تعرض أحداث بطولة كأس الملك سلمان بشكل رسمي.

تشكيلة مباراة الفتح والشباب

اليكم فيما يلي تشكيلة نادي الشباب

وفيما يلي تشكيلة نادي الفتح

وصلنا إلى ختام مقالنا وقدمنا لكم موعد مباراة الفتح والشباب حسب توقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة للمواجهة بين الفريقين.