خطوات استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل “بالاسم فقط واسم المدرسة” .. إبتدائي وإعدادي وثانوي

يؤدي جميع طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أكتوبر 2023 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية هذا الاسبوع ويترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل وتنتهي الاختبارات يوم الخميس القادم وسوف يتم ظهور نتائج شهر أكتوبر في بداية الاسبوع القادم ويمكن استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل.

كيفية استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل

تزامنًا مع نهاية اختبارات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل في جميع المدارس ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية استخراج نتائج شهر أكتوبر لصفوف النقل ، وقد حذرت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب من الغياب خلال اختبار شهر أكتوبر ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عقد 3 اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد في نهاية شهر أكتوبر ونهاية شهر نوفمبر ونهاية شهر ديسمبر ويستهدف الاختبار النهائي جميع ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول.

نتائج اختبارات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” أن توزيع درجات الطلاب في سنوات النقل يكون 80% على درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي ، 10% على درجة اختبار نهاية الشهر و 5% على المواظبة ، و 5 % على السلوك ولهذا طالبت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الحضور وعدم الغياب نهائيًا خلال اختبارات شهر أكتوبر 2023 وعدم انصراف الطلاب إلا بعد نهاية اليوم الدراسي كاملًا.