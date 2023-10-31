هتستلم العربية أو الموتسكل حالًا “خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة” بالرقم القومي فقط 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كارت الخدمات المتكاملة لأكثر من مليون مواطن مصري من ذوي القدرات الخاصة ممن تثبت إعاقتهم وخلال السطور التالية نكشف عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوي القدرات الخاصة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث يحظى كارت الخدمات المتكاملة بالعديد من الاهتمام لدى الكثير من المواطنين لما يمتلك من مزايا وتسهيلات للكثير من المواطنين من ذوي القدرات الخاصة ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثم يجب الضغط على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم قم بإدخال الرقم القومي.

ثم اضغط على “استعلام”.

ظهر بعدها حالة الطلب في الحصول على الرقم القومي بالقبول أو الرفض.

في حالة الرفض يمكنك تقديم تظلم وسيتم تحديد موعد آخر للعرض على اللجنة الطبية بوزارة الصحة والسكان.

كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة “هنوصلك” للتواجد في الكثير من المراكز بالمحافظات المصرية بالتعاون مع الكثير من الجمعيات الخيرية والمتطوعين وذلك لتلقي طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ، وذلك تيسيرًا على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.