رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “الوجبة التاسعة” منصة مظلتي بالعراق

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث تم الاعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعي في العراق وخلال السطور التالية سوف نكشف عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة الخاصة بشهر اكتوبر 2023 حيث يتم صرف دعم الرعاية الاجتماعي للكثير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والأسر تحت خط الفقر ومجموعة كبيرة من الأرامل والمطلقات وكبار السن ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم يجب الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على زر “استعلام”.

يتم ظهور كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكنك تحميلها على جهازك

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفق شروط معينة يجب توافرها في جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة حيث يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم دائم بدولة العراق.