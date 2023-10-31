قبل ما الفلوس تزيد عليك “طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي” وخطوات سدادها بالموبايل

يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث تم إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2023 ويتم صدور فاتورة التليفون كل 3 أشهر وفي حالة تأخر سداد فاتورة التليفون الارضي يتم قطع خدمة الخط الارضي والانترنت ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات We.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير خلال الأيام الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي عن صدور فاتورة التليفون الارضي لشهر أكتوبر 2023 ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات We.

ثم يجب الضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.

ثم قم بإدخال كود المحافظة.

ثم قم بكتابة رقم التليفون الأرضي.

ثم اضغط على “استعلام”

يتم ظهور قيمة الفاتورة أو الفواتير السابقة.

كيفية سداد فاتورة التليفون الارضي

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات “19777” يجب سداد فاتورة التليفون الارضي في أقرب وقت لعدم الحصول على غرامة بقيمة 10 جنيهًا في حالة تأخر السداد وعدم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال وتجنبًا قطع خدمة الانترنت ويمكن سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال مكاتب فوري أو عبر خدمة السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة او من خلال فروع سنترال شركة وي المنتشرة في كافة المحافظات المصرية.