رسميا نتائج القبول المركزي 2023 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي بالرقم الامتحاني والاسم الرباعي

حصل العديد من الطلاب نتائج القبول المركزي 2023 حيث تم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام الماضية، والجدير بالذكر أنه تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني وخصوصًا بعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني، وذلك للسماح للطلاب بالتسجيل في القبول المركزي، وتعتبر هذه النتائج من أهم النتائج المصيرية التي تحدد مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي.

نتائج القبول المركزي 2023 2024

أكدت مصادر موثوقة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق أن نتائج القبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية تعلن رسميًا قبل بداية شهر نوفمبر المقبل، لذلك تم الإعلان عن جميع النتائج خلال هذا الأسبوع بهدف منح الفرصة لجميع الطلاب لمعرفة الكليات التي تم قبولهم فيها، وقد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن المستندات الضرورية التي يجب تقديمها من قبل الطلاب للتسجيل في القبول المركزي للجامعات العراقية في العام الدراسي الحالي، وتتضمن هذه المستندات:

نسخة من شهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب.

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالطالب.

ثلاث صور شخصية للطالب.

وتلك المستندات يجب رفعها على الموقع خلال عملية ملء استمارة القبول المركزي للجامعات، وهي أمور أساسية لضمان تسجيل الطلاب بنجاح في الجامعات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023

تعتبر نتائج القبول المركزي 2023 من النتائج الهامة التي يهتم بها العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال الآونة الحالية، ويمكن الطلاب الاستعلام عنها من خلال اتباع مجموعة من التعليمات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التعليم العالي.

حدد بعد ذلك نتائج القبول المركزي للعام الحالي.

اكتب اسمك رباعيا كاملا.

أدخل بعد ذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اكتب اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل بعد ذلك القسم التي تنتسب إليها.

انقر على ذلك أيقونة الاستعلام.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة تستطيع الاطلاع على هذه النتائج بكل سهولة.