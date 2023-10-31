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مباراة التعاون والوحدة اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 تويتر تابعها

N.Hمنذ 24 دقيقة
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مباراة التعاون والوحدة اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 تويتر تابعها

تنطلق اليوم مباراة التعاون والوحدة في منافسات الدور 16 في كأس الخادم الحرمين الشريفين 2023. يقدم كلا الفريقين مستوى لا بأس به في دوري السعودي، ولذلك سنتعرف في المقالة التالية على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة التعاون والوحدة

تنطلق مباراة التعاون والوحدة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 2:15 بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب التعاون.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والوحدة

تستحوذ شركة SSC التلفزيونية الرياضية على حقوق بث مباريات دوري الأرشا السعودي وكأس الخادم الحرمين الشريفين، ولذلك يمكن متابعة اللقاء على قناة SSC 5 HD.

تشكيلة مباراة التعاون والوحدة

 

وبهذا نكون انتهينا من تقديم تقريرنا عن مباراة التعاون والوحدة ضمن بطولة كأس الخادم الحرمين الشريفين في نسختها الحالية، وقد قدمنا لكم أبرز ما قبل تفاصيل المواجهة الأخرى.

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N.Hمنذ 24 دقيقة
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