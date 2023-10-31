مباراة التعاون والوحدة اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 تويتر تابعها

تنطلق اليوم مباراة التعاون والوحدة في منافسات الدور 16 في كأس الخادم الحرمين الشريفين 2023. يقدم كلا الفريقين مستوى لا بأس به في دوري السعودي، ولذلك سنتعرف في المقالة التالية على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة التعاون والوحدة

تنطلق مباراة التعاون والوحدة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 2:15 بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب التعاون.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والوحدة

تستحوذ شركة SSC التلفزيونية الرياضية على حقوق بث مباريات دوري الأرشا السعودي وكأس الخادم الحرمين الشريفين، ولذلك يمكن متابعة اللقاء على قناة SSC 5 HD.

تشكيلة مباراة التعاون والوحدة

تعرف على خيارات المدرب شاموسكا لمباراة اليوم🤩💛 pic.twitter.com/N2suWjTvpP — التعاون الآن (@TaawounNow) October 31, 2023

نظرة على الخصم .. هنا تشكيلة نادي الوحدة : pic.twitter.com/1MzyfWHjSb — التعاون الآن (@TaawounNow) October 31, 2023

وبهذا نكون انتهينا من تقديم تقريرنا عن مباراة التعاون والوحدة ضمن بطولة كأس الخادم الحرمين الشريفين في نسختها الحالية، وقد قدمنا لكم أبرز ما قبل تفاصيل المواجهة الأخرى.