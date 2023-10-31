رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 في العراق كافة الفروع | موقع وزارة التعليم العالي

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعد ما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2023، والتي تعد من أهم المراحل الدراسية التي يجب على الطالب أن يحصل فيها على أعلى الدرجات، ويهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بااعراق عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام للاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2023 ، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج القبول الموازي” .

ادخال الاسم الرباعي للطالب .

حدد المحافظة التابع لها الطالب .

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام .

سوف تظهر أمامك كافة النتائج.

معدلات القبول في العراق

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت معدلات القبول في العراق، والتي جاءت كالتالي:

كلية الطب: %99.67

طب الزهراء: %99.57

طب الأسنان: %98.83

الصيدلة: %98.5

هندسة الحاسوب: %93

هندسة الميكانيكا: %90.5

هندسة قسم الكيمياء: %95.33

هندسة قسم المواد: %88.33

العلوم: %82.67

علوم قسم الرياضيات: %74.17

العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: %75

القانون: %82

التمريض للذكور: %96.33

التمريض للبنات: %93.17

الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج القبول المركزي 2023

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي مع بداية شهر نوفمبر 2023، وأكدت الوزارة على أنه يمكن للطالب وولي الأمر الإستعلام عن النتائج بكل سهولة ويشر وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت .