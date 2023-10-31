أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السادسة في العراق 2023

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السادسة العراق 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن نزول كشوفات المشمولين في الوجبة السادسة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وأكدت أن هذه الأسماء تنزل بشكل تدريجي في جميع محافظات العراق؛ حتى يستطيع جميع المواطنين الاطلاع على أسمائهم، كما أقرت الوزارة بقبول حوالي 150 ألف طلب من الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط الموضوعة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة العراق 2023

يبحث الجميع بشكل مستمر عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة وخصوصًا بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طرح أسماء المقبولين، الأمر الذي جعل المتقدمين يبحثون عن روابط الاستعلام عن النتيجة، ويمكنك الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية من خلال اتباع ما يلي

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا.

النقر فوق أيقونة الخدمة التي تود إجرائها.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة.

النقر فوق زر تحميل الكشوفات.

الانتظار حتى يتم تنزيل الكشوفات في كافة محافظات العراق.

الفئات المستفيدة من الوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية في العراق

أقرت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية أن هناك بعض الحالات والتي تستحق الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، وأكدت أن برنامج الرعاية الاجتماعية يتم صرفه للمستحقين فقط، ومن أبرز الفئات المستفيدة ما يلي:

الأشخاص معدومي الدخل أو متوسطي الدخل.

الأرامل الذين لديهم أطفال.

أصحاب الإعاقات بمختلف الحالات.

المطلقات اللاتي ليس لديهم مصدر دخل شهري.

كل من يعاني من صعوبة الحصول على دخل شهري في العراق.

الأوراق المطلوبة للحصول على الوجبة السادسة الرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة العمل بعض الأوراق التي ينبغي على المتقدمين إحضارها من أجل الحصول على الوجبة السادسة ومنها ما يلي:

صورة بطاقة التموين للمتقدم.

صورة من شهادة الميلاد

صورة جواز السفر.

أوراق تثبت حالة المعاق أو المريض أو المسن.

شهادة الوفاة أو الطلاق أو الزواج.

صور شهادات ميلاد الأطفال او شهادات التسجيل في المدارس.