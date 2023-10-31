تردد قناة بين سبورت الاخبارية على النايل سات

يبحث العديد من محبي الرياضة وخصوصاً عشاق متابعة كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الاخبارية بشكل دوري، ويزداد هذا الأمر مع اقتراب قدوم حفلات التتويج والتي من أهمها حفلة الكرة الذهبية 2023، وتعد قناة بين سبورت الاخبارية من أفضل وأهم القنوات التي تنقل الأخبار الرياضية العالمية في مختلف الألعاب مثل كرة القدم وكرة السلة وغيرها، كما تنقل أبرز الأحداث الرياضية والعالمية، وننقل لكم التردد الجديد لقناة بين سبورت الإخبارية 2023 على النايل سات.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية

تقوم قناة بين سبورت الاخبارية بتغيير التردد الخاص بها حتى تستطيع نقل محتوى جيد للمشاهد ذات صورة وصوت مميزين، والآن ننقل لكم التردد الجديد للقناة على النايل سات فيما يلي

اسم القناة: بين سبورت الاخبارية.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد:12604.

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر

بعد معرفة التردد الجديد للقناة يمكنك تنزيلها بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

النقر فوق زر قائمة أو menu من جهاز التحكم الخاص بك.

النقر فوق زر تركيب.

إدخال كلمة المرور وهي 0000.

النقر فوق القمر الصناعي الذي تود التثبيت عليه وهو القمر الصناعي نايل سات.

النقر فوق زر إضافة.

إدخال البيانات المطلوبة مثل التردد، الاستقطاب، معامل الترميز، معدل تصحيح الخطأ.

برامج قناة بين سبورت الاخبارية

تقدم قناة بين سبورت الاخبارية العديد من البرامج والأحداث الرياضية المحلية والعالمية عبر شاشتها، كما تقوم بنقل أهم الأحداث الرياضية مثل جوائز الفيفا أو جائزة الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب في أوروبا على شاشتها، كما تتميز بأنها من القنوات الفضائية المفتوحة التي لا تحتاج إلى دفع أي اشتراكات من أجل مشاهدة محتواها، ومن أبرز البرامج التي تقوم بعرضها:

برنامج عالم كرة السلة.

برنامج عالم السرعة.

برنامج الدوري الأوروبي.

برنامج لقاء الصحافة.

برنامج الحصاد الرياضي.

برنامج أخبار الرياضة.

برنامج الليغا في اسبوع.

برنامج موعد مع الكالتشيو.

برنامج من بريطانيا.

برنامج كرة فرنسا.

برنامج عالم القوارب.

برنامج ميركاتو.

برنامج الإقتصادية الرياضية.