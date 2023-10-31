الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر أكتوبر 2023 برقم التليفون عبر موقع المصرية للاتصالات آخر موعد للسداد

الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر أكتوبر 2023، نلاحظ أن هناك كبير كبير جداً منذ عدة أيام عن آخر مدة محدد لسداد مستحقات شهر أكتوبر الجاري، يتم إصدار فاتورة الأرضي مرة كل ثلاثة أشهر ويتم إصدار قيمة الفاتورة في منتصف الشهر ويتم رفع جميع الفواتير إلكترونياً وهذا ما يسهل على المشترك الحصول على قيمة الفاتورة دون معاناة وهذا ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة للمواطنين، اليوم نستعرض لسيادتكم عبر الفقرات التالية من المقال رابط الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر أكتوبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة الارضي لشهر أكتوبر 2023

للإطلاع على قيمة فاتورة الأرض دفعها قبل انتهاء فترة السماح يرجى الضغط على الرابط التالي المصرية للاتصالات we. ثم إدخال رقم التليفون الأرضي. كود المحافظة. النقر على كلمة أظهر الفواتير.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

تبدأ عملية الاستعلام عن فاتورة الأرضي بعد إصدارها مباشرة من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات، كما تمنح الشركة فترة سماح ما بين 15 يوم وحتى شهر، في الفترة الأولى يتم تحول الخط الأ{ضي إلى استقبال المكالمات فقط وبعد 15 يوم ولم يقوم المواطن بدفع رسوم الخدمة للتليفون الأ{ضي يتم توقف الخدمة عن جهازك الأرضي ولا يمكن الاتصال واستقبال المكالمات لعدم وجود حرارة على الجهاز، ولم يتم عودة تشغيل الخدمة إلى بعد دفع المستحقات المطلوبة والتي يتم دفعها بمنتهى السهولة في ثواني معدودة عن طريق الخدمات السريعة التي توفرها الشركة للمواطنين والتي تأتي على النحو التالي