مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة …. موت باسل ومفاجأة كبيرة من جواد لفاي تصدم الجماهير

مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة، حقق مسلسل كريستال نجاحاً كبيراً خلال الشهور الماضية ليتصدر قوائم محركات البحث، لما فيه من أحداث شيقة جمعت بين الكثير من مشاعر الحب والحقد والكره والغيرة، والتي جعلت المسلسل أكثر إثارة ومتعة ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة الكثير من الأحداث كان أبرزها رجوع فاي لجواد مرة أخرى، إلا أنها لا ترد أن تترك باسل بسبب مرضه ، أما عن عليا التي تنشأ بينها وبين “نديم ” علاقة حب وتظهر عليهما، وفي مشهد اخر تظهر عليا وباسل وهما يتحدثان وتطلب عليا من باسل تحليل الـ DNA حتى لا يقع في يد فاي التي كانت متواجدة خلف الباب وسمعت الحديث وقررت تدخل الغرفة قبل أن يعطي باسل الوراق لعليا، حتى تتمكن من الإطلع عليها ، وتطلب من باسل أن يتوجه إلى الأسفل ليتناول وجبة العشاء إلا أنها تقوم بتفتيش الغرفة حتى تجد تقرير التحليل ، إلا أن باسل يعود للغرفة مجدداً ويجد فاي تبحث عن الورقة بين الشراشف ، وتتفاجئ فاي وتقرر أن تذهب معه للتناول العشاء. ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة من المسلسل الكثير من الأحداث أبرزها وفاة باسل ، وحالة الحزن التي تظهر على فاي وعليا بعد وفاته إلا أن يقع الكثير من الأحداث .

موعد عرض مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة

حيث يعرض مسلسل كريستال على قناة MBC من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة 08:00 مساءً، وفي الساعة 09:00 مساءً على قناة MBC العراق، وفي الساعة العاشرة على قناة MBC مصر.