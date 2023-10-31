لو طلعت على المعاش من 1987 حتى 2006 .. « يا ترى هتكون مستفاد واسمك موجود ولا لا » .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وطريقة الاستعلام

موعد صرف العلاوات الخمسة، كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تاريخ صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، ومن المخطط أن تصرف هذه العلاوات على مرحلتين مختلفتين.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 27 نوفمبر وستستمر فترة الصرف لمدة خمسة أيام، وأشارت إلى أن الصرف سيتم على دفعتين.

اطلع على تاريخ صرف العلاوات الخمسة لمستحقي المعاشات.

توجه الهيئة إلى الواقع أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى في نوفمبر 2023، بينما سيتم توزيع الدفعة الثانية في مارس 2024، وأكدت أن العلاوات الخمسة ستشمل جميع فئات المتقاعدين سواء كانوا في القطاع المدني أو العسكري والذين تقاعدوا في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية” أن إجمالي قيمة العلاوات الخمسة تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه، وأن الهدف من صرف هذه العلاوات هو تحسين ظروف أصحاب المعاشات المادية ورفع مستوى معيشتهم. في حالة استحقاق صاحب المعاش للحصول على العلاوات الخمسة، فإنه سيحصل على زيادة تبلغ نسبتها 50% من معاشه.

الأوراق المطلوبة لصرف العلاوات الخمسة

يمكنك التحضير لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات عن طريق إعداد المستندات المطلوبة. هذه المستندات تتضمن:

تصوّر واحد من بطاقة الرقم القومي المخصصة للمتقاعدين.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة واحدة من قرار التقاعد.

وأشارت هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه يجب على أصحاب المعاشات التحقق من معلوماتهم الشخصية من خلال التواصل مع مقدمي الخدمة في الهيئة عبر وسائل الاتصال المتاحة لها.

الطريقة للاستفسار عن العلاوات الخمسة عبر الإنترنت

توفر الهيئة الفرصة للاستعلام عن إستحقاق العلاوات الخمسة عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعد دخولك إلى الموقع، قم بالنقر على خانة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم قم بالضغط على زر “الاستعلام عن العلاوات الخمسة”.

ادخل الرقم التأميني الخاص بصاحب المعاش.