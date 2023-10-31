11 مليون مصري بيقول يآرب زيادة.. صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بدون الزيادة الجديدة

معاشات شهر نوفمبر 2023، ظهرت بعض الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، والتي تتحدث عن صرف المعاشات في شهر نوفمبر 2023 بدون زيادة جديدة، وأوضحت بعض المنشورات التي تم تداولها في بعض المجموعات الخاصة بتداول أخبار المعاشات في مصر، أنه تم إصدار قرار في الساعات الأخيرة بعدم صرف الزيادة الجديدة مع معاشات الشهر المقبل.

وأن المستحقات التي ستتم صرفها ستكون بدون الزيادة الجديدة والتي تتمثل في تضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث ستصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وهذا القرار صدر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من 11 مليون و100 ألف شخص يتلقون تلك المنحة.

معاشات شهر نوفمبر 2023

بعد إجراء الفحص والتدقيق في هذا السياق، تبين أن كل ما نشرت حول صرف المعاشات في شهر نوفمبر 2023 بدون زيادة جديدة غير صحيح، وأن كل ما تم تداوله في هذا الأمر مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الذعر في نفوس المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات. لذا، يجب على جميع المتقاعدين أن يتجنبوا الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المضللة، وأن يحصلوا على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات.

آخر أخبار المعاشات اليوم

وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنه سيتم بدء صرف المعاشات في شهر نوفمبر عام 2023 يوم الأربعاء المقبل، وستشمل زيادة قدرها 600 جنيه، وأشارت إلى أنه سيتم صرف هذه المستحقات عن طريق هيئة التأمينات وهيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي.