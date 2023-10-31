« الاسماء دي هي إللي اتقبلت بس » .. ظهرت الآن قبولات السادس اعدادي 2023/2024

قبولات السادس اعدادي، استقبلت وزارة التعليم في جمهورية العراق قبولات طلاب السادس الاعدادي الذين يرغبون في الالتحاق بجامعات الدولة والخاصة في العراق، تعتبر المرحلة الاعدادية من أهم المراحل التعليمية ويعتبرونها بالتأكيد الأهم، وأعلنت المصادر المسؤولة في الوزارة أن النتائج ستنشر عبر الإنترنت.

قبولات السادس اعدادي

يشعر جميع الطلاب بالقلق الشديد هم وأولياء أمورهم بسبب رغبتهم في معرفة نتائج مرحلة القبول المركزي، وهذه المرحلة تُعَدُ المهمة في حياة كل طالب عراقي؛ حيث يرغب الطالب في معرفة ما إذا كانت نتيجته ناجحة أم لا. تُعَدُ نتائج القبول المركزي هذه النتائج الأهم بين كافة النتائج المرتبطة التي يبحث عنها الطلاب.

تم الإعلان من قبل الوزارة على صفحتها الرسمية بأنه سيتم ظهور النتائج يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر في تمام العاشرة صباحًا، وستظهر النتائج على شكل ملفات بصيغة PDF يمكن تحميلها والاطلاع على جميع النتائج.

رابط قبولات السادس اعدادي

يوجد عدد من البيانات التي تشير إلى إمكانية الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التعليم العالي التي تقوم بإدارة جميع شؤون التعليم العالي وتولي اهتمامًا خاصًا بالبحوث العلمية. ولكي يتمكن الطالب من الحصول على نتيجة قبوله الخاصة، يجب عليه إتمام الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلى الموقع المعين لوزارة التعليم العالي ” من هنا “.

إيضاح خدمة معرفة نتائج التقديم المتوازي.

إدخال اسم الطالب بشكل رباعي.

تسجيل رقم الطالب الامتحاني.

اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

الضغط على كلمة الاستعلام.

وزارة التعليم في العراق

فتحت وزارة التعليم في جامعة العراق فرصة التسجيل للتحاق الطلاب بالجامعات التابعة للحكومة العراقية وغيرها في الفترة الأولى من شهر أكتوبر الحالي. تم الإعلان أيضًا عن نتائج القبول المركزي في يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر نفسه، لذا يجب على كل طالب أن يحصل على نتيجته الخاصة من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لهذا الغرض.