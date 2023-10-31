كأس الملك.. مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم 31-10-2023 على قناة SSC EXTRA 2 HD مباراة الاتحاد والفيحاء تويتر الآن لحظة بلحظة

محبي الكرة السعودية يترقبون مباراة الاتحاد والفيحاء الآن، حيث يلتقي فريق الاتحاد والفيحاء في دور 16 من بطولة كأس الملك السعودي، حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية اختبارًا مثيرًا يضمن مواجهة بين الاتحاد والفيحاء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستقام هذه المباراة في تمام الساعة الستة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن فعاليات دور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الاتحاد والفيحاء الآن

اللاعب مالك سعد العبدالمنعم قاد فريق الفيحاء إلى الفوز على نظيره الرياض في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سجل هدفين ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 2-1، أما نادي الاتحاد، فكاد يخرج من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عندما واجه الخلود، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بعد الوقت الأصلي، ولكنه نجح في التأهل بعد أن ابتسمت له ركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء

من المتوقع أن بدفع مدرب الاتحاد بهذه التشكيلة أمام الفيحاء:

في حراسة مرمى الفريق: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: زكريا هوساوي – حسن كادش – فيليبي – عمر هوساوي – مدالله العليان.

في خط الوسط: سلطان الفرحان – كانتي – رومارينهو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما – عبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء كأس الملك

من المرتقب أن تبدأ مباراة الاتحاد والفيحاء في السادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:

المنطقة الزمنية الوقت القاهرة 4:45 مساءً مكة المكرمة 5:45 مساءً أبو ظبي 6:45 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

يمكنك متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قناة SSC HD، وستكون هناك قناتي صوتية للتعليق حيث يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون حماد العنزي معلقًا على القناة الصوتية الثانية، وهذا سيتيح للجماهير متابعة المباراة والاستماع إلى التعليقات الحية من قبل هؤلاء المعلقين.