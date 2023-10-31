سعر سيارة Range Rover 2024 في السعودية أهم مميزات رينج روفر الجديدة

سعر سيارة Range Rover 2024 في السعودية، لم تصدر وكالة حماية البيئة تقديرات رسمية للنطاق الهجين الإضافي P440e، لكن لاند روفر تقول إن حزمة بطارية النظام التي تبلغ سعتها 31.8 كيلووات في الساعة يجب أن توفر حوالي 48 ميلاً من نطاق القيادة الكهربائي فقط. جهاز P440e قادر على الشحن السريع بالتيار المستمر أو يمكن شحنه بشاحن منزلي، للمزيد من مواصفات السيارة تابع الفقرات القادمة.

مواصفات المحرك وناقل الحركة لسيارة رينج روفر 2024

تتوفر سيارة رينج روفر بثلاثة محركات، بدءًا من محرك توربيني سداسي الأسطوانات مع نظام هجين بقوة 48 فولت يُطلق عليه اسم P400 والذي يولد قوة 395 حصانًا. خلال اختبار قيادتنا الأولي، ثبت أنها ناعمة كالحرير وتوفر قوة كافية لسحب سيارة رينج روفر الكبيرة. يعد محرك V-8 بقوة 523 حصانًا مزدوج التوربو سعة 4.4 لترًا تطلق عليه لاند روفر اسم P530 – أكثر مرحًا ويرفع قدرة سحب سيارة رينج روفر إلى 8200 رطل. في مسار الاختبار الخاص بنا، تمكنت سيارة P530 من دفع سيارة رينج روفر إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 4.3 ثانية؛ قام P400 بذلك في 5.5 ثانية. يتوفر أيضًا خيار هجين إضافي بقوة 434 حصانًا – يسمى P440e – ولكن فقط في طراز قاعدة العجلات القصيرة SE. تمكنت سيارتنا الاختبارية P400 ذات قاعدة العجلات الطويلة من الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية سريعة إلى حد ما بينما فعلت سيارة P530 ذات قاعدة العجلات القصيرة التي اختبرناها ذلك في 4.3 ثانية فقط. إن قيادة سيارة رينج روفر فخمة بشكل مناسب، ومع نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل الذي تم ضبطه على وضع الراحة، فإنها تطفو فعليًا على الطريق. يؤدي تحويل القرص إلى الوضع الديناميكي إلى تحسين بعض الأمور، لكن سيارة Rover الكبيرة لا تزال تهدف إلى تحقيق مهمة الراحة أولاً.

المواصفات الداخلية والراحة والشحن

كما هو الحال مع الأجيال السابقة من سيارة رينج روفر، يوفر طراز الجيل الجديد هذا تصميمًا داخليًا فخمًا مزينًا بالجلود والأخشاب الغنية، لكن المشترين الذين يريدون مقصورة أكثر استدامة يمكنهم الآن اختيار خيار جديد خالٍ من الجلود، والذي يغطس بالصوف أو المنسوجات الأخرى. يمكن ترتيب المقصورة الداخلية لتتسع لأربعة أو خمسة أو سبعة مقاعد حسب التكوين وقاعدة العجلات. الصف الثالث، حتى في الطرازات ذات قاعدة العجلات الطويلة، قد لا يناسب البالغين طويلي القامة نظرًا لأن مساحة الرأس محدودة إلى حد ما، لكن الدراجين والأطفال قصار القامة سيجدونها مريحة تقريبًا مثل الصف الثاني. يساعد المقسم الآلي الاختياري لمنطقة الأمتعة على منع الأشياء من التحرك كثيرًا أثناء السفر، ويمكن استخدام الباب الخلفي المقسم لسيارة رينج روفر كمقاعد مريحة ومريحة للمناسبات الخارجية.