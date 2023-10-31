مباراة النصر والاتفاق الآن قناة SSC Extra 1 كأس خادم الحرمين دور الـ 16

تنطلق بعد قليل مباراة النصر والاتفاق بث مباشر قناة SSC Extra 1 في كأس خادم الحرمين دور الـ 16 “ثمن النهائي”، حيث يستعيد فريق النصر السعودي لمواجهة فريق الاتفاق في مباراة مهمة. ستقام المباراة على ملعب استاد الأول بارك كجزء من دور الـ16 في البطولة. يأتي هذا بعدما تأهل فريق الاتفاق إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق جدة بنتيجة 4-0 في دور الـ32. بينما تأهل فريق النصر بسهولة من دور الـ32 بفوزه بنتيجة 5-1 على فريق أحد.

موعد مباراة النصر والاتفاق

من المقرر أن تقام مباراة النصر والاتفاق مباشر ضمن دور الـ 16 في منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، وستبدأ في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. بالنسبة للدول الأخرى، ستكون المباراة في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، وفي الساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

ستتاح مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر على عدة قنوات رياضية. ومن بين القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة، يمكن مشاهدتها على قناة SSC Extra HD1 وقناة SSC Extra SD1. ستتمتع هاتان القناتين بتعليق حي ومميز لفهد العتيبي ومدحت شلبي، اللذين سيوفرون التحليل والتعليق المتميزين خلال المباراة.

تشكيل النصر الرسمي

المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: إيمريك لابورت – نواف بوشل – أليكس تيليس – عبد الإله العمري

الوسط: سيكو فوفانا – بروزوفيتش – أوتافيو

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – تاليسكا

تشكيل الاتفاق الرسمي

المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: جاك هيندري، محمد عبدالرحمن يوسف، حمدان الشمراني، مارسيل تيسراند

الوسط: جوردان هندرسون، علي هزازي، جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: محمد الكويكبي، حامد الغامدي، ديمري جري.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر

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