“محدش مصدق” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 …. والتموين تعلن عن الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، تتزايد عمليات البحث يومياً عن رابط اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، والتي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة، مما جعل عدد كبير من الأشخاص حريصين على الإطلاع على الفئات المستحقة وشروط الحصول على 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023

حيث يعد خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية، خاصة بعدما صرح الدكتور”علي المصيلحي” عن أنه من المقرر أن يتم فتح رابط الكتروني خاص للحصول على منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر المقبل، خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية لعدد كبير من المواطنين بسبب غلاء عدد كبير من السلع الغذائية.

وأكد “المصيلحي” خلال حوار له على قناة MBC مصر أن الوزارة تسعى جاهدة لمساعدة عدد كبير من الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأشار المصيلحي عن الفئات المستحقة لاضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر والتي جاءت كالتالي:

الفئات المستحقة من زبادة 100 جنيه على بطاقة التموين