التردد الجديد .. قناة SSC مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك سلمان 2023

نعرض لكم اليوم اجدد تردد لقناة SSC مباراة النصر والاتفاق ، والتي ستبدأ مباراة فريق النصر والاتفاق في كأس الملك السعودي للموسم 2023-2024 على ملعب الأول بارك خلال ساعات قليلة فقط، يتساءل العديد من مشجعي كرة القدم عن القنوات التي ستنقل المباراة ووقتها بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين ، وبناءً على طلب المشاهدين، سنوفر اليوم جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة من تردد قناة SSC والموعد والتشكيل.

موعد مباراة النصر أمام الاتفاق

سيتم بدء مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك خادم الحرمين للدور السادس عشر اليوم الثلاثاء، الموافق 31 أكتوبر 2023 على ملعب الأول بارك.

الساعة كم مباراة النصر أمام الاتفاق

سوف تبدأ صافرة بداية المباراة بين فريقي النصر والاتفاق في دور 16 من كأس الملك يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر في المواعيد المحددة التالية:

ستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وسوف يتم إقامة المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

سيجري اللقاء في تمام الساعة ٤:٤٥ مساءًا حسب التوقيت المحلي لمصر والسودان.

معلق مباراة النصر والاتفاق

سوف يتواجد فهد العتيبي كمعلق لمباراة فريق النصر وفريق الاتفاق في بطولة كأس الملك الدور 16، وذلك على قناة SCC السعودية.

قنوات نقل ماتش النصر والاتفاق

سيتم بث مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين اليوم الثلاثاء ، 31 أكتوبر ، على قناة SSC السعودية. ستكون البث متاحا في الوطن العربي وبلاد الشرق الأوسط. هذه المباراة جزء من منافسات الدور 16 في بطولة كأس الملك خادم الحرمين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن متابعة المباراة على منصة شاهد. يمكن لمشجعي نادي النصر مشاهدة المباراة من أي دولة من خلال القنوات التالية.

سوف يتم بث المباراة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة فوكس سبورتس.

ستعرض المباراة في المملكة المتحدة على قناة DAZN.

يمكن مشاهدة المباراة في قارة أفريقيا عبر البث المباشر على قناة كانال +.

يمكن أيضا مشاهدة المباراة في دول شرق أوروبا عن طريق قناة سبورت كلوب.

تردد اس اس سي على نايل سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة SSC مباراة النصر والاتفاق