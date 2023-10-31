كأس الملك.. مباراة النصر والاتفاق الآن قناة SSC EXTRA 1 HD بطولة خادم الحرمين الشريفين مباراة النصر والاتفاق لحظة بلحظة

جمياهير العالمي على أحر من الجمر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق الآن، حيث يلتقي فريق النصر مع فريق الاتفاق في دور 16 من بطولة خادم الحرمين الشريفين، والتي على أساسها سيتحدد الفريق الذي سيصعد إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك، إذ تُقام المباراة في السادسة إلا ربع بتوقيت الممكلة العربية السعودية، وعلى التوازي وفي نفس التوقيت تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء في دور ال 16 من بطولة كأس الملك، الأندية السعودية أصبحت محط انظار الجميع منذ قدوم رونالدو، والآن صار فيها مجموعة من كبار اللاعبين.

مباراة النصر والاتفاق الآن

يتأهب النصر لاستقبال نظيره الاتفاق على ملعبه الأول بارك، في مواجهة قمة ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس الملك 2024، إذ تتميز هذه المباراة بطابعها الثأري، حيث أن الكتيبة التي يقودها لويس كاسترو تسعى للرد على الهزيمة التي منيت بها على يد كتيبة ستيفن جيرارد في مباراة الدوري التي أُقيمت في الدمام، والتي كانت أول هزيمة لها في الموسم.

فيما يتعلق بأداء الفريقين، يظهر النصر بشكل ممتاز في مبارياته حيث لم يعرف الهزيمة منذ شهر أغسطس/آب الماضي، ويحقق نتائج إيجابية بشكل مستمر، وأما الاتفاق فقد عانى من تذبذب في الأداء والنتائج في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تراجعه في ترتيب الفرق إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، على الرغم من أنه ما زال يطمح للتنافس على المراكز العليا في الجدول.

تشكيل النصر أمام الاتفاق في كأس الملك

يتسلح فريق النصر بمجموعة من كبار اللاعبين، وسوف يدفع مدرب العالمي بهذه التشكيلة أمام فريق الاتفاق:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

وخط الدفاع: اليكس تيليس، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، نواف بوشيل.

بينما خط الوسط مكون من: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزفيتش.

وأما خط الهجوم يتشكل من: اندريس تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق الآن

سيكون بإمكان الجماهير داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بشكل مجاني، حيث ستكون المباراة متاحة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD المفتوحة، ومع ذلك يجب أن يتوخى المشاهدين أن الصورة ستكون بجودة عادية وقد لا تتضمن التغطية المباشرة المعتادة، وهذا يعني أنه قد يكون هناك اختلاف في جودة الصورة والتعليق المباشر مقارنة بالبث المدفوع أو البث الرسمي للمباراة.

بث مباراة النصر والاتفاق مباشر الآن لحظة بلحظة

النصر & الاتفاق: 0 – 0

التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 12380 أفقي 27500 3/4

جدير بالذكر أن مهمة التعليق على مباراة النصر والاتفاق في دور 16 من بطولة كأس الملك السعودي ستكون على عاتق المعلق الكبير فهد العتيبي.