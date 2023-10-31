كارت الخدمات المتكاملة دفعة نوفمبر 2023 … رابط الاستعلام والشروط اللازمة|موقع المجالس الطبية لخدمات الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة دفعة نوفمبر 2023، يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من المواطنين من ذوي الهمم لمساعدتهم في انهاء الكثير من الخدمات منها الطبية التي قد يحتاجها الكثير من الأشخاص، حيث أعلنت الوزارة عن حوالي ما يقرب من 800 ألف مواطن مستفيد من كارت الخدمات المتكاملة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة دفعة نوفمبر 2023.

كارت الخدمات المتكاملة دفعة نوفمبر 2023

حيث يتيح كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات الطبية لحامله، بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للأشخاص الراغبين في الكشق الطبي وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، واليكم خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة …

الدخول على موقع المجالس الطبية لخدمات الإعاقة.

ثم اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم.

اضغط على ايقونة البحث.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة النتائج.

وفي حالة قبول الطلب يمكن طباعة التقرير .

أما في حالة رفض الطلب يجب على المتقدم تسجيل طلب جديد.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة

حيث يتيح كارت الخدمات المتكاملة عدد من الخدمات وهي:

الفحص المجاني في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعدد من المستشفيات الخاصة.

خصم على تذاكر وسائل النقل والمواصلات العامة.

الإعفاء الجمركي على السيارات والأطراف الصناعية.

كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي.

الحصول على وظيفة في مؤسسات الدولة .

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة